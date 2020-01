Bruno Barbieri a TvBlog: "Con la conduzione di Cuochi d'Italia 3 mi preparo per il Festival di Sanremo!" (Video intervista) (Di sabato 4 gennaio 2020) Tornerà a partire dal prossimo 6 gennaio, dal lunedì al venerdì alle ore 19.30, l'appuntamento con Cuochi d'Italia. Il concept della trasmissione, giunta alla sua terza edizione, verrà rivisitato per l'occasione con un piglio internazionale. Il Campionato del Mondo, questo il sottotitolo della nuova edizione, vedrà infatti sfidarsi Cuochi trapiantati in Italia ma provenienti da ogni angolo del mondo. Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo in onda su Tv8 dal 6 gennaio 2020 Bruno Barbieri è la novità, confermati Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Appuntamento alle 19.30. Bruno Barbieri a TvBlog: "Con la conduzione di Cuochi d'Italia 3 mi preparo per il Festival di Sanremo!" (Video intervista) pubblicato su TvBlog.it 04 gennaio 2020 15:32. Leggi la notizia su blogo

