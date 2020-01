Brexit: Gelmini, ‘sparita candidatura Milano per Tub, peso Governo vicino a zero’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – “La Brexit è sempre più vicina ma la candidatura di Milano ad ospitare la sezione del Tribunale unificato dei brevetti ad oggi assegnata a Londra è sparita dai radar”. Lo fa notare in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano. “Dopo la débâcle sull’Ema (l’Agenzia europea del farmaco), perdere anche il Tribunale dei Brevetti sarebbe la dimostrazione che il peso specifico del Governo Conte è prossimo allo zero”, aggiunge. Secondo Gelmini, tra i motivi dello stop c’è “l’inconcludenza e la totale inaffidabilità del Governo in campo internazionale e poi la mancata ratifica dell’accordo da parte della Germania. Ospitare la sede del Tribunale comporterebbe un notevole indotto economico e nuovi posti di lavoro. Una opportunità da ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

