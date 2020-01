Brescia: rissa nel campo rom, 28enne uccide il cognato (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano, 4 dic. (Adnkronos) – E’ stato fermato il cognato per la morte di Omar Ghirardini, il sinti investito e ucciso ieri sera dopo una rissa nel campo rom di Borgosatollo, nel Bresciano. I carabinieri lo hanno sottoposto al provvedimento di fermo questa mattina all’alba, dopo aver ascoltato tutti i testimoni che hanno assistito a quanto accaduto. Ghirardini, 36 anni, non aveva trovato la moglie rincasando ieri sera ed era andato su tutte le furie perché la donna, senza avvertirlo, aveva partecipato al compleanno di una delle nipoti. Così, si è presentato alla festa e ha litigato con i tre fratelli della moglie e ferendoli con un coltello. Quando si è allontanato, uno di loro, il 28enne Renat Hazovic, ha preso la macchina e lo ha seguito con l’intenzione di investirlo e lo ha ammazzato. La polizia locale e i carabinieri sono intervenuti subito, insieme al ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

