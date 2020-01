Brescia, 35enne investito e ucciso da un’auto: fermato il cognato (Di sabato 4 gennaio 2020) C'è un fermo per l'omicidio di un 35enne, Omar Ghirardini, investito e ucciso da un'automobile nella serata di ieri a Brescia: questa mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato Renat Hadzovic, 28 anni, cognato della vittima. L'investitore, poco prima dell'omicidio, era stato aggredito da Ghirardini e dai due fratelli. Leggi la notizia su milano.fanpage

