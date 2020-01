Bonus latte e bonus asili: due nomi candidi che celano qualche ombra (Di sabato 4 gennaio 2020) bonus latte e bonus asili: che ci può essere di male in due bonus dal nome così candido? Ecco qualche riflessione critica. Il contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno, che arriva a 400 euro, è “rivolto alle donne affette da patologie che impediscono l’allattamento al seno.” Ma chi stabilisce che una donna abbia queste patologie, rarissime tra l’altro? Il pediatra? Anche Ibfan Italia, l’Acp (associazione culturale pediatri), il Tas (tavolo tecnico operativo interdisciplinare sulla promozione dell’allattamento al seno) sono critici: “Le conoscenze sui rischi associati all’alimentazione con sostituti del latte materno per mamme e lattanti sono numerose e coerenti; i rischi sono maggiori per quelle coppie madre/bambino inserite in un contesto di fragilità quali povertà e disagio sociale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

