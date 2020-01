Bonea, affidati i lavori per la viabilità: e c’è il bando per la palestra (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Bonea (Bn) non si arresta. L’Amministrazione comunale di Bonea si accinge ad avviare il maxi cantiere relativo alla riqualificazione della viabilità e, allo stesso tempo, mette a bando un nuovo intervento. Quello, cioè, riguardante la realizzazione della palestra nell’area restrostante l’edificio scolastico di via Carre. Quanto all’intervento sulla rete viaria, avente ad oggetto riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali 129, 134 e 135 e delle relative strade di collegamento, lo stesso prevedeva una base di gara pari a 2,3 milioni di euro con l’aggiudicazione avutasi in capo all’ “Impresa Consorzio A.I.C.O. Consorzio Stabile scarl” di Montesarchio. Da un bando giunto al capolinea ad un altro che, come detto, è stato appena pubblicato. Ci sarà tempo fino al ... Leggi la notizia su anteprima24

Bonea affidati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bonea affidati