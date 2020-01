Bolzano, bambino cade dalla seggiovia: medico lo afferra al volo e lo salva (Di sabato 4 gennaio 2020) Michele Pagliaro, medico 45enne, ha dimostrato ottimi riflessi salvando un bambino che stava cadendo da una seggiovia alle Dolomiti. Il dottore, originario di Roma ma che lavora a Treviso, ha afferrato il piccolo al volo, trattenendolo per la giacca per circa 5 minuti, salvandogli così la vita. Lo ha tenuto per la giacca per 5 interminabili minuti Il bambino, di soli 6 anni, è scivolato ma la prontezza di Pagliaro è stata determinante. Lo ha tenuto per la giacca per alcuni minuti, finché non sono arrivati in una zona alta solo pochi metri. Nella caduta il piccolo ha riportato solo una frattura, ma poteva andare decisamente peggio. Il bambino era in compagnia di due amici. Stavano salendo sulla seggiovia dell’impianto Montagnola, nel comprensorio di Brentonico, durante una vacanza sulle Dolomiti con le loro famiglie. “È scivolato quasi subito dopo la partenza, l’ho tenuto fino a ... Leggi la notizia su thesocialpost

