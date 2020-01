Bergamo, furto choc in casa: ladri annegano il cane nel wc (Di sabato 4 gennaio 2020) Rachele Nenzi furto senza pietà a Bergamo: i ladri hanno annegato il piccolo chihuahua che abbaiava per difendere la casa Solo chi ha subito un furto in casa sa cosa significa trovare la propria dimora a soqquadro: cassetti aperti e gettati per terra, quadri a terra, comodini devastati, ricordi e beni preziosi depredati e la propria privacy violata senza pietà. Purtroppo i ladri che ospitano le abitazioni vanno anche oltre e commettono atrocità che non potranno essere cancellate da chi purtroppo ci si è trovato in mezzo. Un gesto disuamano È il caso di una signora di Torre Boldone, paesino in provincia di Bergamo. I malviventi si sono introdotti in casa della donna ma hanno trovato ad attenderli piccolo chihuahua di 2 anni di nome Attila. Un piccolo cane bianco che di razza è noto per essere molto propenso a difendere il territorio. Come delle bestie e per evitare di essere ... Leggi la notizia su ilgiornale

