Bergamo, bimbo di 9 anni precipita in un dirupo: è in gravi condizioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Un bimbo di 9 anni sarebbe in gravi condizioni dopo essere caduto in un dirupo in Valbondione, nella Bergamasca. Lo riporta l’Ansa, secondo cui un comunicato diffuso dall’Areu Lombardia avrebbe reso noto il terribile incidente. Stando a quanto emerso, il minore sarebbe precipitato nel vuoto mentre si trovava in un rifugio. bimbo precipita da un rifugio in Valbondione Di questi minuti la notizia di un gravissimo incidente in Valbondione, nella Bergamasca. Secondo quanto emerso dalle agenzie di stampa, un bimbo di 9 anni sarebbe precipitato in un dirupo, mentre si trovava in un rifugio, riportando un severo trauma cranico. Il minore sarebbe in gravi condizioni e, dopo essere stato intubato, sarebbe stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Stando alle informazioni finora trapelate, il piccolo sarebbe caduto intorno alle 14 di oggi, 4 dicembre, in una località che si ... Leggi la notizia su thesocialpost

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, bimbo precipita vicino a rifugio in Valbondione: è gravissimo #valbondione - msn_italia : Bergamo, bimbo precipita vicino a rifugio in Valbondione: è gravissimo - crisj66 : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, bimbo precipita vicino a rifugio in Valbondione: è gravissimo #valbondione -