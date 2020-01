Benevento, l’Italia avara di soddisfazioni per l’ex Sandro (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Sannio è stata la sua isola felice, l’oasi nella quale rifugiarsi per ritrovarsi. C’era riuscito il brasiliano Sandro, in soli sei mesi era diventato un protagonista in giallorosso tanto da attirare l’attenzione di club importanti di serie A e non solo. Sembrava poter rivivere i fasti del Tottenham il centrocampista, rivitalizzato da De Zerbi durante la sua parentesi al Benevento. Nonostante una retrocessione praticamente annunciata, Sandro riuscì quell’anno a conquistarsi l’amore dei tifosi e, poi, un contratto con il Genoa. All’ombra della Lantera, però, le cose non sono andate come sperato. Il fisico ha iniziato nuovamente a fare le bizze e le speranze dei rossoblu di aver messo le mani su un perno per il loro centrocampo sono lentamente naufragate. Il prestito all’Udinese non è bastato, fatto ... Leggi la notizia su anteprima24

