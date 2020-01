“Befana del prematuro”, festa speciale per i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliera Vanvitelli (Di sabato 4 gennaio 2020) Lunedì, 6 gennaio 2020, alle ore 12, nei locali della Clinica di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, in via Largo Madonna delle Grazie a Napoli, avrà luogo la “Befana del prematuro”. Testimonial d’eccezione di quest’anno saranno Antonietta Di Martino (campionessa di salto in alto); Pippo Pelo, conduttore-speaker di Radio KissKiss; Valentina Stella (la cantante sarà accompagnata dal chitarrista Giampaolo Ferrigno) che, dopo aver raccolto l’invito con grande entusiasmo, distribuiranno calze e doni ai piccoli della Terapia intensiva neonatale in un clima di festa, con animazione e giochi. All’evento prenderanno parte: il professore Giuseppe Paolisso, Rettore della Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”; il professore Gianfranco Nicoletti, Pro – Rettore Vicario; il dottor Antonio Giordano e la dottoressa Maria Vittoria ... Leggi la notizia su ildenaro

sscnapoli : ?? La Befana azzurra vola nel cielo magico del San Paolo. La SSC Napoli lancia uno speciale mini abbonamento per l… - sscnapoli : ?? Tutti gli appuntamenti del Napoli nel mese di gennaio ???? - naoko_perugia : RT @naoko_perugia: La Vera Storia della #Befana: (raccontata in tutta confidenza dal cammello dei Re #Magi del presepio di Assisi... https… -