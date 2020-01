‘Battuta fuori luogo…’: Vladimir Luxuria, l’accesa polemica con Cristina D’Avena. Arrivano le scuse (Di sabato 4 gennaio 2020) Vladimir Luxuria offesa da un collaboratore di Cristina D’Avena: ecco il motivo Nelle ultime ore Cristina D’Avena è finita al centro delle polemiche per via di un’infelice battuta sessista fatta durante un suo concerto a Cerveteri, un comune in provincia di Roma. Ovviamente non è uscita uscita dalla sua bocca bensì da Carlo Sagradini, uno dei componenti del suo storico gruppo Gem Boy. Mentre la cantante di cartoni animati si stava esibendo sul palco con Lady Oscar, l’uomo ha ha detto testuali parole: “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua”. Quando la diretta interessata è venuta a conoscenza della battuta, molto amareggiata ha deciso di intervenire in questo modo, dicendo: “Io trovo che sia fuori luogo e fuori tempo fare ancora queste battute così grevi e scontate. fuori luogo perché davanti a una platea di bambini e ... Leggi la notizia su kontrokultura

