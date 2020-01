Basket, Serie A 2020: 17^giornata. Sassari sbanca Pistoia e aggancia la vetta, Abass trascina Brescia contro Venezia (Di sabato 4 gennaio 2020) Diciassettesima ed ultima giornata del girone d’andata per la Serie A di Basket. Sono due gli anticipi che aprono questo turno di campionato e che hanno visto le vittorie di Sassari e Brescia. La Dinamo ha espugnato Pistoia e almeno per una notte ha agganciato la Virtus Bologna in vetta alla classifica; mentre la Germani ha superato in casa la Reyer Venezia grazie ad uno strepitoso Awudu Abass, salendo in terza posizione alla pari di Milano. E’ una notte da grande protagonista, dunque, quella di Abass. La guardia azzurra è il miglior marcatore del match con 22 punti, decisivi nella vittoria di Brescia per 70-64 contro Venezia. Una vittoria firmata anche da DeAndre John Lansdowne, autore di 20 punti ed unico insieme ad Awudu a chiudere in doppia cifra per la Germani. Incredibile la rimonta di Brescia negli ultimi cinque minuti. Infatti Venezia sembrava essere in ... Leggi la notizia su forzazzurri

OA_Sport : Un super Awudu Abass nel successo di Brescia contro Venezia. Sassari espugna Pistoia e aggancia la Virtus in vetta. - zazoomblog : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 70-78 Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi espugnano il PalaCarrara e mettono la set… - zazoomblog : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 70-78 Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi espugnano il PalaCarrara e mettono la set… -