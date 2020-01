Basket: riparte la Serie C Silver, comanda la Miwa Energia (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Ricomincia oggi il campionato di Serie C Silver di pallacanestro dove la Miwa Energia è nettamente capolista e protagonista. Solo tre i match del weekend però mentre altri tre, compreso quello della Miwa, sono rimandati di qualche giorno. Agli uomini di Coach Annecchiarico, infatti, toccherà il 9 Gennaio contro Flavio Basket Pozzuoli, squadra penultima in classifica con 6 punti conquistati. Interessante, d’altro canto, lo scontro di domani tra Parete e Potenza, e quello del 8 Gennaio tra Cava de Tirreni e Marigliano. Sarà l’occasione, per i cinghiali di Benevento, per dare un ulteriore colpo alla classifica e mandare ancor di più un forte messaggio alla Benevento sportiva. La Miwa Energia porta in alto il nome della città. La classifica della Serie C Silver Campania: Miwa Energia Benevento 22 Cava de Tirreni Basketball ... Leggi la notizia su anteprima24

