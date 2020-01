Barista morto in casa, cane lo veglia: “Per entrare lo hanno sedato” (Di sabato 4 gennaio 2020) Un Barista di 35 anni di Grosseto è morto nella sua casa e il cane lo ha vegliato per alcuni giorni: a scoprire il suo corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco. Il 35enne, infatti, non rispondeva al telefono da due giorni. Gli amici e i colleghi, dunque, hanno allertato i soccorsi. Per entrare in casa, però, i vigili del fuoco hanno dovuto chiamare un veterinario per sedare il cane che era in stato di agitazione. Secondo le prime ipotesi alla base del decesso ci sarebbe un malore. Grosseto, Barista morto in casa Aveva solo 35 anni il Barista trovato morto nel suo appartamento a Grosseto: da alcuni giorni non rispondeva al telefono e aveva fatto preoccupare colleghi e amici. Il Barista giaceva sul pavimento della sua casa privo di vita quando i vigili del fuoco lo hanno ritrovato e il cane che viveva con lui vegliava sul padrone da giorni. Per entrare nell’abitazione, ... Leggi la notizia su notizie

