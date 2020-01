Bari, neomamma ferita all’addome. Ricercato il marito. (Di sabato 4 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Bari, dove una donna di circa 33 anni è stata trasportata con urgenza al policlinico di Bari, dopo essere stata colpita all’addome da colpi di arma da fuoco, provenienti da una pistola giocattolo modificata. La donna era diventata mamma lo scorso 27 dicembre e la vicenda è accaduta lo scorso 2 gennaio. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini e che si sono mobilitate per rintracciare suo marito, che al momento sembra irreperibile e disperso. Secondo quanto riportato sembrerebbe che la donna non sia in pericolo di vita, ma si trova ricoverata nel reparto di chirurgia della struttura sanitaria. Gli agenti stanno cercando testimoni e stanno interrogando tutti gli amici e tutti i familiari della coppia. Per il ... Leggi la notizia su bigodino

