Bari: incendio in un appartamento, muore una 60enne (Di sabato 4 gennaio 2020) Avrebbe circa 60 anni la donna morta nel rogo sviluppatosi all’interno di un appartamento a Bari. Le cause dell’incendio, secondo quanto emerso finora, non sarebbero ancora chiare e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia. La vittima sarebbe un’insegnante. Rogo in casa a Bari: morta una donna Una donna di circa 60 anni è morta in un incendio all’interno di un appartamento di via Quintino Sella, a Bari. A riportarlo è l’Ansa, secondo cui sul posto sarebbero impegnate due squadre dei Vigili del fuoco e 3 mezzi di supporto, oltre al personale del 118 e alla Polizia. Al momento non sono emersi dettagli sulle cause del rogo, che avrebbe avvolto le stanze dell’abitazione all’ultimo piano di una palazzina. La vittima sarebbe una docente universitaria in servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche. Dinamica al vaglio degli inquirenti La dinamica dell’accaduto ... Leggi la notizia su thesocialpost

