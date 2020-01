Bari, aveva partorito da pochi giorni, 33enne ferita da colpo pistola all’addome: si cerca marito (Di sabato 4 gennaio 2020) Una donna di 33 anni, di Bari, è stata ferita all’addome da un colpo di arma da fuoco. La giovane è ora ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si cerca il marito della donna, che attualmente risulta essere irreperibile. Solo pochi giorni fa, il 27 dicembre, la 33enne aveva partorito. Solo pochi giorni fa, il 27 dicembre, aveva partorito. Invece, una donna di Bari di 33 anni è stata ferita all’addome da un colpo di arma da fuoco. Ora la giovane è ricoverata nel reparto di chirurgia del Policlinico di Bari ed è stata sottoposta a intervento. Secondo le prime informazioni, comunque, la donna non sarebbe in pericolo di vita. La prima ricostruzione di quanto avvenuto sembra confermare che la 33enne sarebbe stata ferita giovedì 2 gennaio e quindi a pochissimi giorni di distanza dal parto, con una pistola giocattolo modificata. I fatti sarebbero avvenuti nelle vicinanze della sua ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

