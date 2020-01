Barbara D’Urso Instagram, posa ammiccante sul divano: «Sempre peggio, volgare…» (Di sabato 4 gennaio 2020) Ultimi giorni di vacanza per Barbara D’Urso, che ha scelto di concedersi qualche momento di relax e divertimento a Dubai, città splendida degli Emirati Arabi Uniti, nota per i negozi di lusso, le strutture ultramoderne e la vivace scena notturna. Tra gli edifici più noti Burj Khalifa, una torre di 830 m, che svetta tra i grattacieli del centro urbano, che offre altre attività, come gite nel deserto, che hanno conquistato la stessa conduttrice di Canale 5. Prima di rientrare in Italia la 62enne partenopea ha pubblicato un nuovo scatto audace che mostra Carmelita in magnifica forma. «Sempre peggio, volgare…», Barbara D’Urso esagerata: posa sexy non convince tutti Barbara D’Urso sta prendendo il meglio anche della movida notturna della città, che gode di parecchi locali esclusivi. «Look per un venerdì sera perfetto. Potevano mancare le #paillettes secondo voi?!?», ... Leggi la notizia su urbanpost

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - Aladino_Rm : La chiusura ad un orario decente fa fare il record a #LaPortaDeiSogni, con ascolti sopra i tre milioni. Nulla di e… - ciuppo0 : @Gingio5 Allora: Ciampi un delinquente amico di Soros, e Cirino Pomicino e craxi due eroi della repubblica. Gli int… -