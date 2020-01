Barbara D’Urso incidente nel deserto: “Nessuno ci viene a salvare, ho paura” (FOTO) (Di sabato 4 gennaio 2020) In occasione della pausa natalizia delle sue trasmissioni, Barbara D’Urso ha deciso di staccare la spina volando a Dubai, nel bel mezzo di una gita nel deserto, però, ha avuto un brutto incidente. La conduttrice più seguita e criticata di Canale 5 ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali è apparsa disperata in compagnia di Jonathan Kashanian, concorrente di una precedente edizione del GF e di una sua amica. I tre protagonisti, purtroppo, sono rimasti bloccati nel bel mezzo del deserto senza che nessuno potesse venire a salvarli. La colpa di quanto accaduto pare sia proprio dell’ex gieffino, vediamo cosa è accaduto. L’incidente nel deserto di Barbara D’Urso La maggior parte dei VIP ha deciso di chiudere il 2019 e dare il benvenuto al 2020 con delle vacanze esotiche. Molti si sono allontanati dalla loro routine andando alle Maldive o a Dubai. Tra gli ... Leggi la notizia su kontrokultura

