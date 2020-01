Barbara D’Urso, incidente nel deserto: al volante c’era Jonathan Kashanian del Grande Fratello (Di sabato 4 gennaio 2020) Barbara D’Urso sta passando le sue vacanze insieme ad amici, tra cui il tutor di ‘Detto Fatto’ Jonathan Kashanian. La conduttrice di Mediaset si trova nella splendida Dubai, meta ormai irrinunciabile per buona parte del jet set italiano e internazionale. Dubai anche per Cristiano Ronaldo, che una volta ritirato il premio di “miglior giocatore dell’anno” ai Globe Soccer Awards, si è concesso un po’ di giorni di riposo nella meta emiratina, tra le braccia della sua Georgina Rodriguez. Stessa scelta per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, tra l’altro in attesa della loro seconda figlia, così come per il bomber Ciro Immobile, sua moglie Jessica Melena e i loro tre bambini. I due sono amici da tempo, da quando Johnatan era un concorrente del Grande Fratello e Barbara D’Urso la conduttrice del reality show di canale 5, che tornerà in televisione nella versione Vip l’8 gennaio alle ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

