Barbara D’Urso, “fisico bestiale” (a 62 anni): la foto in bikini fa ‘boom’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Ultimi giorni di vacanza per Barbara D’Urso, che per ricaricare le pile in vista di un nuovo anno impegnativo è volata a Dubai. La conduttrice partenopea tornerà presto in tv con i suoi programmi che, come molte altre trasmissioni Mediaset, sono andati in pausa per le feste. Ma anche se non in video, in questi giorni Carmelita si è tenuta in stretto contatto con i suoi quasi due milioni e mezzo di follower di Instagram. E tra una foto senza un filo di trucco che è subito diventata virale e una a bordo piscina che ha scatenato gli hater, ha anche raccontato una piccola disavventura avvenuta nelle scorse ore con Jonathan Kashanian. L’opinionista di Detto Fatto e la conduttrice Mediaset, che hanno anche brindato insieme al nuovo anno, sempre a Dubai, stavano facendo un tour nel deserto a bordo di una dune buggy, ma non tutto è andato come sarebbe dovuto. (Continua dopo la foto) Ad un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

