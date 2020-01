Barbara D’Urso atomica, la FOTO al naturale lascia di stucco: che schianto! (Di sabato 4 gennaio 2020) Barbara D’Urso conquista i fan con una FOTO acqua e sapone: la sua bellezza non ha età Barbara D’Urso sembra aver stretto un vero e proprio patto con il diavolo. La conduttrice di Canale 5, nonostante i suoi 62 anni è in perfetta forma e lo mostra. Uno scatto al naturale postato proprio poche ore fa sul suo profilo social non lascia dubbi e conferma ancora una volta tutta la sua bellezza. Barbara D’Urso si mostra senza filtri ai suoi fan Barbara D’Urso continua ad incantare sia il pubblico televisivo che quello del web, tenendo alti i record d’ascolti e i ritmi di lavoro. La bellissima napoletana continua ad essere una delle donne più desiderate della televisione italiana, sensuale e affascinante anche lontana dai riflettori. Lo conferma, infatti, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram che la vede acqua e sapone, senza un filo di trucco e sopratutto senza ... Leggi la notizia su kontrokultura

