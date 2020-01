Bake Off Italia – All Stars Battle: una bella festa rovinata dal meccanismo ad eliminazione (Di sabato 4 gennaio 2020) Bake Off All Stars Battle - Giulia Pauselli, Antonino, Marcello Sacchetta ed Enrica Ritrovare i vecchi concorrenti è stato emozionante e divertente per gli appassionati di Bake Off Italia, un momento di gioia, idoneo per celebrare la fine delle festività. La ciliegina sulla torta, insomma, rovinata però dal meccanismo dell’eliminazione, che nella Bake Off Italia – All Stars Battle sarebbe stato meglio evitare. Bake Off Italia – All Stars Battle: l’eliminazione di Alfredo frena l’allegria, che Flavio Montrucchio vuole alimentare per forza Lo scorso anno tutti i vincitori delle varie edizioni si erano sfidati in Bake Off – Stelle di Natale per eleggere il migliore tra i migliori. E lì la gara spietata avrebbe avuto un suo senso, perchè in teoria erano tutti ugualmente competitivi, ambiziosi, forti dell’esperienza acquisita e quasi tutti ormai lanciati ... Leggi la notizia su davidemaggio

