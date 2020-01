Baghdad, migliaia di persone in corteo ai funerali di Soleimani: “Morte agli Usa” (Di sabato 4 gennaio 2020) migliaia di iracheni stanno partecipando oggi a Baghdad al corteo funebre del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso da un raid Usa, gridando lo slogan "morte all'America". I resti di Soleimani saranno portati in Iran dopo la cerimonia. Secondo Trump, “doveva essere fatto fuori molti anni fa”. Leggi la notizia su fanpage

