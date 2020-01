Baghdad, migliaia di persone ai funerali di Soleimani: iracheni gridano «morte all’America» – Il video (Di sabato 4 gennaio 2020) migliaia di iracheni stanno partecipando questa mattina, 4 gennaio, al corteo funebre a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleimani. «morte all’America», si sente nei video diffusi su Twitter dal corrispondente Steven Nabil. Sempre oggi si tengono anche i funerali del principale luogotenente di Soleimani, Abu Mehdi al-Mouhandis, ucciso anche lui nel raid a Baghdad condotto dagli Stati Uniti. تشييع قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس في بغداد قبل قليل pic.twitter.com/SHpnUlWzrp— Steven nabil (@thestevennabil) January 4, 2020 Il corteo sfila tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. Al termine, nella zona verde di Baghdad si terrà un funerale nazionale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni. I resti di Soleimani saranno poi portati in Iran dopo la cerimonia. AAHQ(U.S designated) deputy Mohammed Al-Tabatabae is participating in ... Leggi la notizia su open.online

