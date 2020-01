Baghdad, due missili contro l’ambasciata degli Usa (Di sabato 4 gennaio 2020) Baghdad, due missili contro l’ambasciata degli Usa Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 gennaio 2020, è stata scritta una nuova pagina della crisi tra Iran e Usa: due missili hanno colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq. La struttura si trova all’interno della cosiddetta “zona verde”, una parte della città sottoposta a rigidi controlli e nella quale vivono molti cittadini occidentali. Nella stessa zona si trovano anche gli uffici del governo iracheno. A dare la notizia è Sky News Arabia. Non si hanno ancora notizie di vittime o feriti. I due missili avrebbero colpito la strada che porta all’ambasciata, mentre la struttura non avrebbe subito danni consistenti. Se confermato, il lancio dei missili sull’ambasciata Usa rappresenterebbe una rappresaglia per l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo), ... Leggi la notizia su tpi

