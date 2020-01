Baby gang accoltellò 14enne nel parcheggio del Vulcano Buono: tre arresti (Di sabato 4 gennaio 2020) Nola: i Carabinieri hanno arrestato tre membri di una Baby gang ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 14enne (accoltellato l’8 dicembre nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono”). I Carabinieri della Stazione di Nola (NA) hanno dato esecuzione alle misure della custodia cautelare in Istituto penale per minorenni emesse dal GIP del Tribunale per … L'articolo Baby gang accoltellò 14enne nel parcheggio del Vulcano Buono: tre arresti proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

