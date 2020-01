Avete mai visto l’ex moglie di Paolo Ruffini? Ecco chi è Claudia [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) Paolo Ruffini è balzato agli onori del gossip per la sua relazione (ormai conclusa) con l’attrice Diana Del Bufalo. Non tutti sanno, però, che il conduttore toscano ha un matrimonio naufragato alle spalle. Il presentatore è stato a lungo sposato con l’attrice Claudia Campolongo. Ecco chi è Claudia, l’ex moglie di Paolo Ruffini FOTO Classe 1975, Claudia Campolongo un’attrice, regista teatrale e comica italiana, conosciuta per essere entrata a far parte del team di Colorado nei panni di una delle tre principesse delle fiabe: Cenerentola. Livornese proprio come il suo ex marito, lei e Paolo Ruffini si sono conosciuti a causa di un piccolo diverbio alla festa dell’Università della loro città natale, la causa? Sembrerebbe che i due, vicini di stand abbiano litigato a causa della musica troppo alta! Da quel momento non si sono più lasciati, andando a convivere dopo un ... Leggi la notizia su velvetgossip

