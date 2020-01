Avete mai visto la sorella più piccola di Vanessa Incontrada? Ecco Alice, bella e lontana dai social [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) Il bellissimo rapporto tra le sorelle Incontrada Oltre alla madre Alicia, Vanessa Incotrada è super legata ad un’altra donna che fa parte della sua vita. Stiamo parlando di Alice, la sorella più piccola della nota attrice e conduttrice tv iberica. La ragazza è nata dal matrimonio tra la madre spagnola e il padre Filippo che ha origini campane. Rispetto alla padrona di casa di 20 anni che siamo italiani, la consanguinea non ha un account IG. Infatti la giovane cura di rado un suo profilo su Facebook. Sembra proprio che è una persona molto riservata e non si espone molto rispetto a Vanessa che praticamente è una delle artiste più apprezzate nel nostro Paese. I pochi scatti che abbiamo da lei arrivano direttamente da Instagram dell’attrice che condivide immagini e video per esigenze professionali. Chi è Alice Incontrada Alice Incontrada, come si vede dalla foto, è la sorella ... Leggi la notizia su kontrokultura

