Avete mai visto il marito di Cameron Diaz? Suona in una famosa band (Di sabato 4 gennaio 2020) Il suo nome è Benji Madden ed è l’invidiatissimo marito di Cameron Diaz, l’attrice che proprio nelle ultime ore è diventata madre. Sì, Avete capito bene: sabato 4 gennaio 2020, la diva di Hollywood, ormai alla soglia dei 47 anni, ha messo al mondo la sua prima figlia. Raddix è il nome che lei e Benji hanno scelto per la neonata, frutto del loro infinito e indistruttibile amore. A dare il lieto annuncio è stata proprio la donna che, sul suo profilo Instagram (dove potete trovarla con il nickname @CameronDiaz) ha pubblicato la foto di una lettera, scritta in digitale, in cui augurava ai suoi fan un felice anno nuovo dando loro la bella notizia e spiegando i motivi che hanno spinto i due genitori a decidere di non postare alcuna foto della bambina. Chi è il marito di Cameron Diaz Ma chi è Benji Madden, marito di Cameron Diaz? Benjamin – questo il suo vero nome all’anagrafe – è ... Leggi la notizia su velvetgossip

