Avellino-Castaldo | la puntualizzazione della Casertana in un comunicato

Avellino – Tra i profili accostati all'Avellino dall'inizio del mercato è spuntato il nome di Gigi Castaldo, attualmente in forza alla Casertana. Quest'ultima ha puntualizzato con una nota la vicenda che in questi giorni tiene banco: "La Casertana FC ritiene doveroso intervenire e puntualizzare alcuni aspetti, in seguito alle ripetute dichiarazioni rilasciate dall'avv. Ernesto De Notaris, procuratore del calciatore Luigi Castaldo. De Notaris ha parlato del suo assistito addentrandosi in analisi e considerazioni che non possono e non devono trovare certo spazio sugli organi di informazione. Tutto ciò tenendo conto del fatto che Castaldo ad oggi è un tesserato della Casertana, con contratto in scadenza al 30 giugno 2021, e che nei frequenti confronti con la società ha sempre manifestato il suo grande entusiasmo di vestire questi ...

