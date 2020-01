Avellino, ambulanti non pagano le tasse: Festa sospende il mercato ortofrutticolo (Di sabato 4 gennaio 2020) Avellino: il sindaco Gianluca Festa ha sospeso il mercato ortofrutticolo bisettimanale a causa della morosità di almeno 150 ambulanti (pronti a ricorrere al Tar) riguardo Tari e Tosap. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha deciso la sospensione del mercato ortofrutticolo bisettimanale, tradizionalmente sito nel parcheggio dello Stadio Partenio – Lombardi. La clamorosa decisione è … L'articolo Avellino, ambulanti non pagano le tasse: Festa sospende il mercato ortofrutticolo proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

