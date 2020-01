Aut aut al centrodestra, botte ai “lillipuziani”: Mastella c’è ed è pronto a “fare ammuina” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDeluse le aspettative di chi sperava in un Clemente Mastella dimesso per via dei problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero in ospedale nella notte tra il 22 e il 23 dicembre scorsi. Certo, i postumi dell’asma bronchiale si fanno ancora sentire, lo spirito però è quello solito e per oltre un’ora e mezzo il sindaco si confronta con i giornalisti accorsi alla consueta conferenza stampa di inizio anno. E il messaggio è chiaro: Mastella c’è ed è pronto a fare “ammuina”. Un dispiaccio indirizzato ai leader del centrodestra, in ottica regionali, e a quanti a Benevento si organizzano per creargli difficoltà a palazzo Mosti. La prima bacchettata, però, è per i gruppi di opposizione al Comune Capoluogo: “Sconcertante quanto accaduto in occasione dell’ultimo Consiglio. Io ero in ospedale e loro hanno pensato bene di approfittarne, mettendo a rischio la ... Leggi la notizia su anteprima24

