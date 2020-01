Austria, sì Verdi a governo coalizione

Verdi Austriaci hanno dato il via libera a larga maggioranza al programma di coalizione per il futuro governo Oevp-Verdi. All'assemblea dei Verdi a Salisburgo hanno votato a favore il 98,13% dei delegati, anche se durante il dibattito non sono mancate critiche all'accordo con i Popolari. Il nuovo governo guidato da Sebastian Kurz può quindi prendere il via, dato che la Oevp aveva già consultato la propria base.(Di sabato 4 gennaio 2020) ci hanno dato il via libera a larga maggioranza al programma diper il futuroOevp-. All'assemblea deia Salisburgo hanno votato a favore il 98,13% dei delegati, anche se durante il dibattito non sono mancate critiche all'accordo con i Popolari. Il nuovoguidato da Sebastian Kurz può quindi prendere il via, dato che la Oevp aveva già consultato la propria base.(Di sabato 4 gennaio 2020)

