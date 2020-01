ATP Cup 2020: la terza giornata. Supersfida Australia-Canada, la Russia affronta gli Stati Uniti (Di sabato 4 gennaio 2020) L’ATP Cup 2020 è pronta a entrare nel vivo. Conclusa la prima tornata, nella quale i tennisti hanno potuto riassaggiare il sapore dell’agonismo dopo tanti giorni di stop, con la terza giornata il nuovo torneo per Nazionali in corso in Australia (nelle città di Sydney, Brisbane e Perth) comincerà ad emettere i primi verdetti riguardo ai gironi C, D e F. Ricordiamo che la formula della manifestazione prevede che ad accedere ai quarti di finale siano le vincitrici dei sei raggruppamenti e le due migliori seconde. Oltre alla sfida tra Italia e Norvegia, di cui parliamo a parte, il girone D, di scena a Perth, propone anche il confronto tra Russia e Stati Uniti. Daniil Medvedev e Karen Khachanov sono apparsi in un ottimo stato psicofisico contro l’Italia, riuscendo a rimediare egregiamente a false partenze nei rispettivi match singolari contro Fognini e Travaglia e portando ... Leggi la notizia su oasport

