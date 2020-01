ATP Cup 2020, calendario 5 dicembre: programma, orari, tv, streaming. L’Italia sfida la Norvegia (Di sabato 4 gennaio 2020) Sarà Italia-Norvegia il punto focale (almeno per noi italiani) dell’ATP Cup 2020 nella sua terza giornata, la seconda per gli azzurri dopo quella d’apertura, che ha visto la sconfitta per 3-0 contro la Russia di Daniil Medvedev e Karen Khachanov nonostante varie buone occasioni nei singolari. Per una certa misura, l’incontro con la Norvegia è più semplice per gli azzurri: al di là del numero 1 del Paese, il valido Casper Ruud, il secondo, Viktor Durasovic, veleggia sul numero 332 del ranking ATP, il che dovrebbe in parte rassicurare Stefano Travaglia (e in quell’in parte ci sono i rischi che possono capitare in match simili). Attenzione, però: la Norvegia, proprio grazie a Ruud e al doppio, è riuscita a battere contro pronostico gli Stati Uniti. Tra gli altri match si segnala uno scoppiettante Canada-Australia a Brisbane, mentre può regalare spettacolo anche il ... Leggi la notizia su oasport

GDS_it : Atp Cup di #tennis: vittorie per Argentina, Francia e Giappone - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #ATPCup - Il programma di domani - livetennisit : ATP Cup: Il programma completo della terza giornata. Ritorna in campo l’Italia -