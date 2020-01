Ashley Tisdale: «Zac Efron, il peggior bacio della mia vita» (Di sabato 4 gennaio 2020) Zac Efron e Ashley TisdaleZac Efron e Ashley TisdaleZac Efron e Ashley TisdaleZac Efron e Ashley TisdaleZac Efron e Ashley TisdaleZac Efron e Ashley TisdaleZac Efron e Ashley TisdaleNella saga di High School Musical si detestavano, ma nella vita Ashley Tisdale e Zac Efron sono come fratelli, amici inseparabili. Sarà stato per questo che baciarsi sul set del film The Suite Life of Zack and Cody non è stata certo un’esperienza da ricordare. A parlare è Ashley che, in un’intervista rilasciata sull’account di Elle su Youtube, ricorda l’accaduto con divertimento e un pizzico di disgusto: «Baciare Zac Efron è stato il peggior bacio della mia vita perché lui per me è come un fratello», spiega l’attrice 34enne, all’epoca piccola star di Disney Channel. «All’epoca lui era abituato a recitare come Warner Brothers, che è CW, mentre noi eravamo su Disney ... Leggi la notizia su vanityfair

