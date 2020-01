Ascolti TV | Venerdì 3 gennaio 2020. La Porta dei Sogni chiude al 14.5%, Una Tata Magica 12.9% (Di sabato 4 gennaio 2020) Mara Venier Su Rai1 La Porta dei Sogni ha conquistato 3.060.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Una Tata Magica ha raccolto davanti al video 2.730.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone ha interessato 1.377.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Indiana Jones e il Tempio Maledetto ha catturato l’attenzione di 1.321.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Tutto quello che Vuoi ha raccolto davanti al video 1.257.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 844.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 L’Attimo Fuggente ha registrato 722.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su TV8 MasterChef ha segnato il 3.6% con 718.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 606.000 spettatori ... Leggi la notizia su davidemaggio

