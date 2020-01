Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani ha una nuova delusione d’amore (Di sabato 4 gennaio 2020) Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne gelata da Marcello: le ultime Anticipazioni Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne Over, la popolare dama ha iniziato a conoscere un nuovo cavaliere, Marcello. Ma le cose tra i due pare siano iniziate non proprio nei migliori dei modi. Cos’è successo stavolta? In pratica l’uomo ha iniziato a conoscere meglio anche altre due dame, tra le quali la sua rivale di sempre Anna Tedesco. E come svelato dalle Anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne riportate dal blog IlVicolodelleNews.it, la dama l’ha scoperto proprio oggi in studio, non reagendo affatto bene. Difatti Gemma Galgani ha dichiarato di pensare che il cavaliere Massimo le avesse dato l’esclusiva. Tuttavia quest’ultimo si è subito difeso, asserendo di non aver mai detto una cosa del genere. Ovviamente Gemma non ha nascosto tutta la sua delusione, ... Leggi la notizia su lanostratv

