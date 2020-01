Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Il Ritorno di Don Anselmo! (Di sabato 4 gennaio 2020) Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Don Anselmo rientra a Puente Viejo nel momento in cui i suoi fedeli hanno più bisogno di lui. Tra questi anche Don Berengario, che sta attraversando un periodo davvero difficile… Al di là della presenza del simpatico Don Berengario, il parroco più amato de Il Segreto è sempre stato Don Anselmo. Presente sin dalla prima puntata della telenovela, il sacerdote ha accompagnato, sposato ed anche detto addio ai principali protagonisti. Don Anselmo ha lasciato Puente Viejo per ritrovare la sua fede, ma tanti cambiamenti stanno per arrivare. Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Don Anselmo torna a Puente Viejo! Dopo l’autorizzazione di Carmelo, Puente Viejo rischia di essere sommerso dalle acque. Tutti i cittadini del paesello iberico sono invitati a lasciare rapidamente tutte le loro case per abbandonare il paese che è destinato ad ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

