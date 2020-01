Anticipazioni Beautiful, Puntate Americane: Il Piano di Liam e Steffy! (Di sabato 4 gennaio 2020) Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: Liam e Steffy decidono di sfoderare un asso nella manica dopo aver notato tanti strani comportamenti di Thomas, e volendolo mettere alla prova sotto ogni punto di vista… Dopo l’annullamento del matrimonio di Hope e Thomas, molte cose sono accadute. Le nozze, infatti, avvenute soltanto per il desiderio della Logan di stare più vicina a Douglas, sono finite dopo che la ragazza ha scoperto la verità sul conto di Beth. Dopo Thomas ha dimostrato tutta la sua follia ed è difficile per tutti continuare a fidarsi di lui. Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: nessuno si fida più di Thomas! Per cercare di ottenere definitivamente la custodia di Douglas, Hope ha cercato di riconquistare il cuore di Thomas. Pur avendo informato Liam delle sue intenzioni, l’uomo è rimasto particolarmente innervosito dal Piano della Logan, ma non ha ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

