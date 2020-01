Anna Valle Miss Italia per sempre: osa in perizoma e non perde l’eleganza che la contraddistingue (FOTO) (Di sabato 4 gennaio 2020) Anna Valle Miss Italia per sempre: incoronata reginetta di bellezza nel lontano 1995, la oggi affermatissima attrice, a 44 anni, è di una bellezza ed eleganza disarmanti. Su quello che ha l’aspetto di essere un account Instagram fanpage, è possibile ammirarla in tutto il suo splendore a Cortina d’Ampezzo, dove avrebbe trascorso il Capodanno. Anna Valle body sgambato: bellezza senza tempo a 44 anni Da quel luogo incantato, incorniciato da montagne innevate, Anna Valle condivide foto che la ritraggono sorridente e super sexy! Sobria, riservata, essenziale: caratteristiche queste, che da sempre connotano la sua personalità; mai un gossip che la riguardi, mai uno scoop. Di Anna Valle si parla sempre per questioni che afferiscono alla sfera professionale, mai alla vita privata. Gelosa della sua privacy, l’attrice di origine siciliana non è solita atteggiarsi a gran diva e ... Leggi la notizia su urbanpost

