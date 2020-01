Altro che guerra al terrore: Trump utilizza l’Iran per vincere le elezioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Tunisi. Per puro caso, nel momento in cui nel mondo si diffonde la notizia dell’uccisione del generale Suleimani, cioè di fatto il numero due e il capo militare dell’Iran, mi trovo in Africa. In mezzo ad algerini, tunisini, musulmani, libici, e – soprattutto – musulmani. Nessuno inveisce contro il “Satana americano”, secondo il cliché caricaturale che spesso l’Occidente ha di questo mondo. Tutti sono molto preoccupati e si pongono domande sul futuro: si chiedono – in primo luogo – se questo gesto senza precedenti cambierà lo schema delle relazioni internazionali per sempre. Se l’omicidio politico a mezzo drone diventerà legge di Stato. Viceversa sono io ad essere incredulo quando, su internet, leggo le reazioni italiane: i nuovi pasdarán nostrani che inneggiano alla guerra Santa a stelle e strisce, come certe folle impazzite che abbiamo visto assaltare le ... Leggi la notizia su tpi

