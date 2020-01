Allerta Meteo, raid freddo sull’Italia per l’Epifania: qualche nevicata, bufera di tramontana e GELO al Sud [MAPPE] (Di sabato 4 gennaio 2020) Allerta Meteo – Andrà gradualmente peggiorando il tempo, seppure in maniera non intensa, nel corso delle prossime 48 ore. La causa del peggioramento, come oramai annunciato da giorni, sarà una irruzione di aria fredda proveniente dai settori continentali europei. Abbiamo già avuto modo di precisare che l’aria fredda in arrivo è piuttosto secca e per di più operante in un campo barico dai valori decisamente elevati. Pur tuttavia, nello scorrere sui nostri mari, specie sul medio-basso Adriatico, sul Tirreno e sullo Ionio settentrionale, riceverà comunque una certa dose di umidità tale da permettere la formazione di nubi e anche di precipitazioni. Intanto va detto che già nel corso della giornata odierna, soprattutto in serata, le prime infiltrazioni più fresche, produrranno probabilmente le nubi e le precipitazioni più intense su alcune aree più esposte alla circolazione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

