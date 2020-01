Allerta meteo in Campania per vento forte e gelate (Di sabato 4 gennaio 2020) La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania per vento forte e gelate. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per vento forte e gelate. Dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, alle 18 di lunedi’ sera, si prevedono su tutto il territorio … L'articolo Allerta meteo in Campania per vento forte e gelate proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - corrierece : Campania. Allerta Meteo per vento forte e gelate: ecco a partire da quando - - - Anpasnazionale : RT @DPCgov: I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzionali che ef… -