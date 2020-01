Allerta meteo a Napoli: parchi chiusi, aperti stazioni metro e ricoveri per senzatetto (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Comune di Napoli, in seguito all'Allerta meteo per vento e gelo della Protezione Civile, ha disposto la chiusura dei parchi cittadini. Per il forte freddo in arrivo sono attivi il dormitorio pubblico e le strutture "La Palma" e "La Tenda" per offrire riparo e ricovero ai senzatetto; saranno aperte di notte le stazioni Museo e Municipio della Linea 1 della metropolitana. Leggi la notizia su napoli.fanpage

