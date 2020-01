Alla faccia di espulsi e abbandoni. Il Movimento è più vivo che mai. L’ultimo addio è quello dei dissidenti Angiola e Rospi. Senza voci contrarie, M5S cerca nuova compattezza (Di sabato 4 gennaio 2020) Secondo qualcuno, il Movimento è ormai storia. Come se potesse bastare l’espulsione del giornalista Gianluigi Paragone o gli abbandoni dell’ultima ora dei deputati Nunzio Angiola e di Gianluca Rospi, entrambi passati al gruppo Misto, a mandare in frantumi un’idea che ha sconquassato la politica italiana. Ma siamo davvero sicuri che le cose stiano così e non si tratti dell’ennesima burla di chi vuole il male di M5s? A ben vedere in ogni legislatura le fuoriuscite sono state copiose, molto più che in quella tutt’ora in corso, e dolorose. Dati Alla mano, come si evince dalL’ultimo report di Openpolis, i cambi di casacca nell’attuale legislatura sono stati 85 traducibili in “4,47 al mese, un dato che comunque continua ad essere ampiamente sotto a quello della scorsa legislatura, in cui il fenomeno era fuori controllo e i cambi di casacca erano oltre 9 ogni 30 giorni”. Basterebbe questo per ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

LegaSalvini : SALVINI: «GRAZIE A TRUMP PER AVER ELIMINATO SOLEIMANI, ALLA FACCIA DEI PAVIDI DI ITALIA E UE» Il leader della Lega… - fanpage : Iraq, Salvini sta con Trump: 'Ringraziamolo, ha ucciso #Soleimani alla faccia di pavidi Italia e Ue' - GassmanGassmann : Buon anno con questa meraviglia!!! Alla faccia dei botti!!! ?????? -