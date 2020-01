Alberto Savi riceve un permesso premio. Fu esponente della Uno Bianca (Di sabato 4 gennaio 2020) Uno dei tre fratelli, condannati all’ergastolo, è tornato a casa per Natale. Alberto Savi ha potuto trascorrere le feste in famiglia. Rischia di far discutere una recente decisione presa presso il carcere di Padova. Alberto Savi ha ricevuto un permesso premio per poter trascorrere le festività natalizie insieme alla propria famiglia. Per chi non ne … L'articolo Alberto Savi riceve un permesso premio. Fu esponente della Uno Bianca proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

