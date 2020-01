Alberto Angela rapito in Niger: “Abbiamo passato 15 ore terribili” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il conduttore Alberto Angela venne rapito in Niger nel febbraio del 2002: “Abbiamo passato 15 ore terribili”, raccontò al rientro in Italia. Sono passati quasi 18 anni da quando il conduttore e divulgatore scientifico, Alberto Angela, insieme alla sua troupe, fu protagonista di un episodio davvero difficile da dimenticare. Nel febbraio 2002, infatti, il figlio … L'articolo Alberto Angela rapito in Niger: “Abbiamo passato 15 ore terribili” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

